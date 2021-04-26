Мировой рынок грузоподъемной техники представлен тысячами производителей, но только единицы из них имеют опыт производства свыше 50 лет, Heli из их числа. Складская техника Heli известна во всем мире и вот уже более 15-ти лет мы поставляем ее на украинский рынок. За это время сформировалась высокая узнаваемость бренда в Украине, а вилочные погрузчики и подъемное оборудование для складов завоевали доверие сотен клиентов. Машиностроительные и металлургические предприятия, площадки стройматериалов, древообрабатывающие цеха, склады продуктов питания, логистические центры, супермаркеты – на всех этих объектах представлена складская погрузочная техника Heli.
Наиболее популярная складская техника, возможности которой очень широки. Различные типы привода, значительный диапазон грузоподъемности и высоты подъема, наличие дополнительных опций и навесного оборудования позволяют скомпоновать машину, которая обеспечит максимальную продуктивность технологического процесса обработки грузов. Типичные задачи вилочных погрузчиков – подъем и перемещение груза на расстояния, загрузка и разгрузка автомобилей, штабелирование товаров на стеллажах, работа в контейнерах и вагонах и др.
Грузоподъемная техника для склада, предназначенная только для внутрискладских работ на ровном покрытии. Эта разновидность электропогрузчика идеально подходит для работы в стесненных пространствах из-за отсутствия классического противовеса, функцию которого выполняет тяговая батарея. Выдвижная мачта позволяет работать с паллетами на больших высотах.
Применяются для перемещения паллетированных грузов внутри складов. Они значительно облегчают труд оператора в сравнении с ручными тележками. Различные модификации компактной и стандартной конструкции с платформой водителя и без, со свинцево-кислотной АКБ и литий-ионной позволяют купить технику для склада, которая будет учитывать все логистические особенности и требования.
Маневренная, компактна складская техника, с помощью которой производится перемещение и подъем товаров на паллете. От опрокидывания электроштебелер защищают опорные лапы. Линейка Heli включает самоходные электроштабелеры с платформой оператора и сопровождаемые поводковые штабелеры.
Это не классическая техника для склада, а технологический транспорт, задача которого заключается в транспортировке грузов на большие расстояния. Так, помимо грузоподъемности, основным параметром данной техники является тяговое усилие. Тягачи используют везде, где требуется транспортировка на большие расстояния: крупные предприятия, аэропорты, морские порты. В линейке Heli есть тягачи с электроприводом и с двигателями внутреннего сгорания.
Heli – это высокотехнологический парк, который включает машиностроительные заводы и собственный научно-исследовательский центр
Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, предприятие сертифицировано по ISO9001 и ISO14001, техника отвечает требованиям европейских стандартов
Широкий ассортимент позволяет подобрать и купить складскую технику, которая подойдет под все требования внутренней логистики предприятия
В 2020 году Heli вошла в ТОП-7 мировых производителей и ее позиции растут из года в год
Компания государственного уровня, которая уже 30 лет занимает 1 место в Китае среди других производителей
Погрузочная техника для склада Heli импортируется более чем в 150 стран мира, в Европе открыт официальный дистрибуционный центр
Гарантия на вилочные погрузчики до 2 лет
На рынке с 1958 года, опыт производства превышает 60 лет
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ведущий производитель техники в Китае 30 лет подряд
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в рейтинге производителей вилочных погрузчиков
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года HELI производит погрузочную технику
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стран мира импортируют технику Heli
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более 1700 моделей спецтехники
Для нашей компании продажа складской техники не заканчивается на этапе реализации. В рамках предприятия действует отдельное производственное подразделение, целью которого является гарантийная поддержка, техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт складской техники Heli. Специалисты сервисной службы прошли необходимое обучение сервисному обслуживанию вилочных погрузчиков Хели, которое подтверждается сертификатом производителя. Являясь эксклюзивным дилером только компания «Зевс» имеет авторизированное право заниматься продвижением, продажей и сервисным обслуживанием складской техники Heli на территории Украины.
Покупка погрузчиков у официального дилера – залог успешных инвестиций в эффективность склада и уверенность в дальнейшем профессиональном сервисном сопровождении.
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