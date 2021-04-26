Мировой рынок грузоподъемной техники представлен тысячами производителей, но только единицы из них имеют опыт производства свыше 50 лет, Heli из их числа. Складская техника Heli известна во всем мире и вот уже более 15-ти лет мы поставляем ее на украинский рынок. За это время сформировалась высокая узнаваемость бренда в Украине, а вилочные погрузчики и подъемное оборудование для складов завоевали доверие сотен клиентов. Машиностроительные и металлургические предприятия, площадки стройматериалов, древообрабатывающие цеха, склады продуктов питания, логистические центры, супермаркеты – на всех этих объектах представлена складская погрузочная техника Heli.